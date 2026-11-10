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FT: США добиваются согласия России на участие Европы в переговорах

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа пытается добиться согласия России на участие европейских представителей в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Вашингтон считает присутствие Европы необходимым для достижения соглашения, сообщает Financial Times со ссылкой на американского чиновника.

«Мы твердо верим, что в данный момент для прекращения войны нам в самом деле нужна Европа за столом переговоров», – заявил собеседник издания.

По данным FT, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены провести консультации с представителями Европы, Украины и НАТО перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби. Стороны планируют обсудить вопросы безопасности и территориального урегулирования. При этом Москва пока выступает против прямого участия европейцев в трехстороннем формате.

9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил участие Европы в переговорах России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. По его словам, американская и украинская стороны имеют собственные каналы взаимодействия с европейскими партнерами.

В тот же день Еврокомиссия подтвердила присутствие представителей ЕС в Абу-Даби, однако не уточнила формат их участия в консультациях.

6 ноября Кушнер допустил прямое участие европейских стран в переговорах, если трехсторонняя встреча принесет прогресс. По его словам, в таком случае Вашингтон намерен перейти к более широкому многостороннему формату.

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