FT: США добиваются согласия России на участие Европы в переговорах

По данным FT, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены провести консультации с представителями Европы, Украины и НАТО перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби. Стороны планируют обсудить вопросы безопасности и территориального урегулирования. При этом Москва пока выступает против прямого участия европейцев в трехстороннем формате.