Удмуртия и Брянская область впервые вошли в тройку регионов с лучшими дорогами
Удмуртия и Брянская область впервые вошли в топ-3 регионов с лучшими дорогами. В целом по стране 75,6% автомобильных дорог опорной сети соответствуют нормативам, к 2030 г. показатель должен вырасти до 85%, пишут «РИА Новости».
Лидером остается Ивановская область – 94,2% дорог в нормативном состоянии. Далее идут Удмуртия (90,5%) и Брянская область (90,4%). Топ-5 замыкают Марий Эл (90,2%) и Севастополь (90%).
В десятке регионов с лучшими дорогами также оказались Мурманская (89,8%), Курская (89,5%), Ростовская (89%), Саратовская (88,7%) и Калининградская (87,8%) области. В Москве показатель составляет 85%, в Санкт-Петербурге – 85,2%.
15 октября министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил в интервью ИС «Вести», что более 50% россиян положительно оценивают состояние дорожной инфраструктуры. По словам министра, показатели строительства соответствуют поручениям президента и целям национальных проектов на 2026 г., а запланированные мероприятия должны продолжаться до 2030 г.