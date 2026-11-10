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Главная / Общество /

Удмуртия и Брянская область впервые вошли в тройку регионов с лучшими дорогами

Инна Шульгина

Удмуртия и Брянская область впервые вошли в топ-3 регионов с лучшими дорогами. В целом по стране 75,6% автомобильных дорог опорной сети соответствуют нормативам, к 2030 г. показатель должен вырасти до 85%, пишут «РИА Новости».

Лидером остается Ивановская область – 94,2% дорог в нормативном состоянии. Далее идут Удмуртия (90,5%) и Брянская область (90,4%). Топ-5 замыкают Марий Эл (90,2%) и Севастополь (90%).

В десятке регионов с лучшими дорогами также оказались Мурманская (89,8%), Курская (89,5%), Ростовская (89%), Саратовская (88,7%) и Калининградская (87,8%) области. В Москве показатель составляет 85%, в Санкт-Петербурге – 85,2%.

15 октября министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил в интервью ИС «Вести», что более 50% россиян положительно оценивают состояние дорожной инфраструктуры. По словам министра, показатели строительства соответствуют поручениям президента и целям национальных проектов на 2026 г., а запланированные мероприятия должны продолжаться до 2030 г.

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