Удмуртия и Брянская область впервые вошли в тройку регионов с лучшими дорогами

15 октября министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил в интервью ИС «Вести», что более 50% россиян положительно оценивают состояние дорожной инфраструктуры. По словам министра, показатели строительства соответствуют поручениям президента и целям национальных проектов на 2026 г., а запланированные мероприятия должны продолжаться до 2030 г.