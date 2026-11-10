Россия не планирует пускать ОБСЕ в урегулирование на Украине

Россия не планирует пускать ОБСЕ в урегулирование на УкраинеВместо Сергея Лаврова на встречу министров организации поедет его зам
Министр иностранных дел России Сергей Лавров второй год подряд не планирует посещать встречу Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), которая в 2026 г. пройдет 3–4 декабря в швейцарском Лугано. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» дипломатический источник, а российскую делегацию, как и в 2025 г. в Австрии, может возглавить заместитель министра Александр Грушко. Первым о том, что Лаврова не будет на СМИД ОБСЕ в Лугано, сообщило 9 ноября агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в Вене.
Представитель МИД Швейцарии сказал «Ведомостям», что эта страна «очень серьезно относится к своей роли» председательницы в ОБСЕ в 2026 г. и «делает все возможное, чтобы все делегации могли приехать в Швейцарию и работать в максимально комфортных условиях».