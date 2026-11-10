Россия не планирует пускать ОБСЕ в урегулирование на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров второй год подряд не планирует посещать встречу Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), которая в 2026 г. пройдет 3–4 декабря в швейцарском Лугано. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» дипломатический источник, а российскую делегацию, как и в 2025 г. в Австрии, может возглавить заместитель министра Александр Грушко. Первым о том, что Лаврова не будет на СМИД ОБСЕ в Лугано, сообщило 9 ноября агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в Вене.