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Главная / Общество /

Россиян раздражает и настораживает умышленное копирование известных брендов

К отечественным маркам, похожим на ушедшие зарубежные бренды, отношение мягче
Екатерина Дорофеева
Сходство помогает привлечь внимание, но удерживать покупателя придется качеством продукта
Сходство помогает привлечь внимание, но удерживать покупателя придется качеством продукта / Андрей Гордеев / Ведомости

Намеренное сходство названий, логотипов и упаковок товаров с известными брендами вызывает у россиян настороженность, говорят результаты опроса аналитического центра НАФИ (есть у «Ведомостей»). Для 22% респондентов это выглядит как попытка ввести покупателя в заблуждение. Еще 19% опрошенных чувствуют раздражение, 17% – недоверие к компании. Симпатию к такому маркетинговому ходу испытывают только 2% россиян.

При этом к отечественным маркам, которые выпускают товар, похожий по оформлению и названию на ушедший иностранный бренд, отношение у россиян заметно мягче. Скорее положительно к такому относятся 39% респондентов, нейтрально – 43%, а скорее отрицательно – 12%. Затруднились дать ответ 6% опрошенных.

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