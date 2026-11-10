Россиян раздражает и настораживает умышленное копирование известных брендов

Россиян раздражает и настораживает умышленное копирование известных брендовК отечественным маркам, похожим на ушедшие зарубежные бренды, отношение мягче
Намеренное сходство названий, логотипов и упаковок товаров с известными брендами вызывает у россиян настороженность, говорят результаты опроса аналитического центра НАФИ (есть у «Ведомостей»). Для 22% респондентов это выглядит как попытка ввести покупателя в заблуждение. Еще 19% опрошенных чувствуют раздражение, 17% – недоверие к компании. Симпатию к такому маркетинговому ходу испытывают только 2% россиян.
При этом к отечественным маркам, которые выпускают товар, похожий по оформлению и названию на ушедший иностранный бренд, отношение у россиян заметно мягче. Скорее положительно к такому относятся 39% респондентов, нейтрально – 43%, а скорее отрицательно – 12%. Затруднились дать ответ 6% опрошенных.
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