ГК ФСК вышла из капитала одной из крупнейших в Московском регионе УК

ГК ФСК вышла из капитала одной из крупнейших в Московском регионе УКДевелоперы в текущей ситуации стараются избавляться от непрофильных и низкодоходных активов
Группа «К+» стала единственным владельцем группы «Комфорт», она выкупила 50% долей в ней у ГК ФСК. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель первой организации. Он добавляет, что сумма сделки составила 700 млн руб.
В ФСК факт сделки подтвердили. По данным «СПАРК-Интерфакса», она была закрыта еще 14 сентября.
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