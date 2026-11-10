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Главная / Недвижимость /

ГК ФСК вышла из капитала одной из крупнейших в Московском регионе УК

Девелоперы в текущей ситуации стараются избавляться от непрофильных и низкодоходных активов
Диана Качур
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Группа «К+» стала единственным владельцем группы «Комфорт», она выкупила 50% долей в ней у ГК ФСК. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель первой организации. Он добавляет, что сумма сделки составила 700 млн руб.

В ФСК факт сделки подтвердили. По данным «СПАРК-Интерфакса», она была закрыта еще 14 сентября.

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