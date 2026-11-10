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Главная / Общество /

Каким может быть диалог с молодежью на Китай-городе

Полиция провела задержания в точке притяжения неформалов в центре Москвы
Татьяна Ананьева
Дмитрий Игнатьев
Илья Лакстыгал
Алексей Майшев / РИА Новости
Алексей Майшев / РИА Новости

Комитет Госдумы по защите семьи направил запрос МВД России с просьбой разъяснить, подростков из каких социальных слоев задержали 7 ноября на Китай-городе в Москве. Об этом «Ведомостям» заявила председатель комитета Нина Останина (КПРФ).

По ее словам, комитет инициировал обсуждение с Минпросвещения, Росмолодежью и «Движением первых» о том, почему задержанные не были вовлечены в государственные молодежные объединения. Среди подростков на Китай-городе встречается «хулиганство, драки, распространение запрещенных веществ, алкоголь», перечисляет Останина, ссылаясь на информацию, поступившую в комитет.

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