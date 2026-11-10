Каким может быть диалог с молодежью на Китай-городе

По ее словам, комитет инициировал обсуждение с Минпросвещения, Росмолодежью и «Движением первых» о том, почему задержанные не были вовлечены в государственные молодежные объединения. Среди подростков на Китай-городе встречается «хулиганство, драки, распространение запрещенных веществ, алкоголь», перечисляет Останина, ссылаясь на информацию, поступившую в комитет.