Минпромторг вводит ограничения для импортной металлопродукции в госзакупках

По словам Савельева, дополнения были внесены в постановление правительства № 1875. Сейчас завершается работа по включению в документ лестничных металлоконструкций, а по проволоке и бесшовным нефтегазовым трубам планируется завершить ее в начале 2027 г., пояснил чиновник.