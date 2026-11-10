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Главная / Бизнес /

Минпромторг вводит ограничения для импортной металлопродукции в госзакупках

Меры могут быть направлены против поставщиков из Китая, говорят эксперты
Надежда Синцова
Василий Милькин
IMAGO / ТАСС
IMAGO / ТАСС

Минпромторг ввел ограничения по возможности закупки компаниями с госучастием импортных стальных канатов и башен для ветроэнергетики, собирается сделать это для лестничных металлоконструкций, проволоки, бесшовных и нефтегазовых труб. Об этом сообщил заместитель директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга Андрей Савельев на конференции «Российский рынок металлов».

По словам Савельева, дополнения были внесены в постановление правительства № 1875. Сейчас завершается работа по включению в документ лестничных металлоконструкций, а по проволоке и бесшовным нефтегазовым трубам планируется завершить ее в начале 2027 г., пояснил чиновник.

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