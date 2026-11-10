Минпромторг вводит ограничения для импортной металлопродукции в госзакупках

Минпромторг вводит ограничения для импортной металлопродукции в госзакупкахМеры могут быть направлены против поставщиков из Китая, говорят эксперты
Минпромторг ввел ограничения по возможности закупки компаниями с госучастием импортных стальных канатов и башен для ветроэнергетики, собирается сделать это для лестничных металлоконструкций, проволоки, бесшовных и нефтегазовых труб. Об этом сообщил заместитель директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга Андрей Савельев на конференции «Российский рынок металлов».
По словам Савельева, дополнения были внесены в постановление правительства № 1875. Сейчас завершается работа по включению в документ лестничных металлоконструкций, а по проволоке и бесшовным нефтегазовым трубам планируется завершить ее в начале 2027 г., пояснил чиновник.
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