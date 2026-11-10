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Главная / Финансы /

Приток средств граждан из-за границы превышает отток второй год подряд

Эксперты считают это вынужденной адаптацией к нынешним реалиям
Наталья Заруцкая
По итогам 2026 г. эксперты не исключают чистого увеличения зарубежных депозитов
По итогам 2026 г. эксперты не исключают чистого увеличения зарубежных депозитов / Ведомости

Второй год подряд ЦБ фиксирует чистый отток средств домохозяйств из зарубежных банков: за девять месяцев 2026 г. он составил 17,5 млрд руб., а по итогам 2025 г. – 345,5 млрд руб. Это следует из оценочных данных регулятора по операциям сегмента «домашние хозяйства».

С начала ведения статистики в 2018 г. ЦБ фиксировал ежегодный вывод средств из российских банков в зарубежные. Бум оттока денег за границу произошел в 2022 г. – тогда граждане перевели на свои зарубежные счета более 2 трлн руб. После этого вывод средств ежегодно сокращался: в 2023 г. на 57% до 869,5 млрд руб., а в 2024 г. еще на 44,8% до 479,9 млрд руб. В прошлом году сумма входящих из-за рубежа средств впервые превысила сумму отправленных.

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