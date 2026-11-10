Приток средств граждан из-за границы превышает отток второй год подряд

С начала ведения статистики в 2018 г. ЦБ фиксировал ежегодный вывод средств из российских банков в зарубежные. Бум оттока денег за границу произошел в 2022 г. – тогда граждане перевели на свои зарубежные счета более 2 трлн руб. После этого вывод средств ежегодно сокращался: в 2023 г. на 57% до 869,5 млрд руб., а в 2024 г. еще на 44,8% до 479,9 млрд руб. В прошлом году сумма входящих из-за рубежа средств впервые превысила сумму отправленных.