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Anthropic представила модели ИИ Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Американская компания Anthropic представила обновленные модели искусственного интеллекта (ИИ) Claude Fable 5.2 и Claude Mythos 5.2. Они получили улучшения в программировании, логическом мышлении и компьютерном зрении, сообщается на сайте разработчика.

По данным компании, новые модели генерируют ответы на 30% быстрее предыдущих версий. Стоимость использования составляет $8 за 1 млн входных токенов и $40 за 1 млн выходных. Обе модели используют единую технологическую основу, но отличаются ограничениями безопасности.

Claude Fable 5.2 доступна всем пользователям, а Claude Mythos 5.2 предназначена для проверенных организаций, работающих в сферах кибербезопасности и биомедицинских исследований. По утверждению Anthropic, во время предварительных испытаний модели помогли решить две открытые задачи физики черных дыр и формализовать доказательство последней теоремы Ферма за 30 часов.

25 сентября стало известно, что Белый дом попросил Anthropic и OpenAI не предоставлять Великобритании новые ИИ-модели до их проверки американскими властями. По данным Politico, Anthropic тогда не передала британскому Институту безопасности ИИ модель Claude Mythos 5.1, доступ к которой получили только отдельные организации США.

9 октября Anthropic обновила правила использования Claude. Компания ввела ограничения на систематическое оскорбительное поведение по отношению к нейросети. Изменения должны вступить в силу 12 ноября.

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