Anthropic представила модели ИИ Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2

Claude Fable 5.2 доступна всем пользователям, а Claude Mythos 5.2 предназначена для проверенных организаций, работающих в сферах кибербезопасности и биомедицинских исследований. По утверждению Anthropic, во время предварительных испытаний модели помогли решить две открытые задачи физики черных дыр и формализовать доказательство последней теоремы Ферма за 30 часов.