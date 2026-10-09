Anthropic запретит пользователям оскорблять нейросеть Claude

Одновременно Anthropic расширила перечень запрещенного использования Claude. Нейросеть нельзя применять для вмешательства в выборы, распространения дезинформации о кандидатах и голосовании, выдачи себя за кандидатов или сотрудников избирательных комиссий, а также для снижения явки. Кроме того, запрещается использовать Claude для слежки за людьми без их согласия и принятия решений о задержании или привлечении людей к ответственности.