Reuters: Anthropic открыла лабораторию для создания лекарств при помощи ИИ

«Мы действительно занимаемся этим сегодня, и я бы описал наш подход как типичный для большинства биотехнологических компаний», – заявил он. Каудерер-Абрамс позже уточнил, что лаборатория не предназначена конкретно для разработки лекарств, отказавшись от дальнейших комментариев.