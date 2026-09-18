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Главная / Технологии /

Reuters: Anthropic открыла лабораторию для создания лекарств при помощи ИИ

Сергей Пахомов
CFOTO / TASS
CFOTO / TASS

Компания Anthropic тайно создала биолабораторию для проведения исследований в области искусственного интеллекта (ИИ) и фармацевтики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, компания хочет создать лекарства, в том числе от редких и неизлечимых болезней, при помощи нейросетей. Как пишет Reuters, глава направления науки о жизни Anthropic Эрик Каудерер-Абрамс 15 сентября подтвердил наличие стартапа в этой сфере.

«Мы действительно занимаемся этим сегодня, и я бы описал наш подход как типичный для большинства биотехнологических компаний», – заявил он. Каудерер-Абрамс позже уточнил, что лаборатория не предназначена конкретно для разработки лекарств, отказавшись от дальнейших комментариев.

В 2025 г. «Ведомости» писали, как искусственный интеллект ускоряет создание лекарств и меняет бизнес-модели в фарминдустрии. Главные препятствия для его массового внедрения в российских компаниях – отсутствие кадров и больших данных.

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