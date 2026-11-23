Мировая экономика стремительно меняется. Расширяются процессы регионализации и структурной трансформации глобального хозяйства. На фоне роста общей геополитической и геоэкономической неопределенности вопросы изменения климата, казалось бы, постепенно отходят на второй план. Однако это не так. Климатическая политика остается одним из важнейших направлений глобальной дискуссии о развитии и полем конкурентной борьбы между крупнейшими экономиками мира. При этом само изменение климата оказывает все возрастающее влияние на динамические и структурные характеристики развития всей мировой экономики. Климатическая повестка превратилась в сложнейшую головоломку-пазл, сложить который совсем не просто.