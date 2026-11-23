Банк России 20 ноября предложил снизить минимальную границу тарифного коридора ОСАГО до 1 руб. для всех транспортных средств и водителей. Это следует из проекта указания регулятора. В пресс-релизе ЦБ говорится, что это создаст потенциал для снижения стоимости полисов для аккуратных автовладельцев. Сейчас на их долю приходится более 79% от всех продаж годовых страховок.