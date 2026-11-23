Страховщики поддержали снижение нижней границы тарифа ОСАГО до рубляЭто позволит усилить конкуренцию за безаварийных водителей
Страховое сообщество поддерживает инициативу Банка России расширить нижнюю границу тарифного коридора ОСАГО до 1 руб., заявил «Ведомостям» представитель Российского союза автостраховщиков (РСА). По его словам, это позволит усилить конкуренцию за безаварийных клиентов и точнее учитывать риски убыточных сегментов.
Банк России 20 ноября предложил снизить минимальную границу тарифного коридора ОСАГО до 1 руб. для всех транспортных средств и водителей. Это следует из проекта указания регулятора. В пресс-релизе ЦБ говорится, что это создаст потенциал для снижения стоимости полисов для аккуратных автовладельцев. Сейчас на их долю приходится более 79% от всех продаж годовых страховок.
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