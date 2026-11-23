Отношения ведут россиян к психологам пока чаще внешних шоковСреди их основных жалоб – тревога, стресс и апатия
Напряжение в отношениях с близкими и тревожные состояния – это основные поводы для обращения россиян к психологам. Это следует из данных сервисов онлайн-подбора профильных специалистов «Брейнбилда» и «Ясно», предоставленных «Ведомостям».
В частности, отношения по итогам 2025 г. стали темой почти 36% консультаций с психологами «Брейнбилда». Из-за тревоги со специалистами платформы связывалось более четверти (28%) клиентов.
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