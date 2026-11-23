Почему страны Евросоюза не могут договориться о бюджете с поддержкой УкраиныПока пересмотр проекта не касается Киева, а речь идет о введении поборов с цифровых компаний
Председатель Евросовета (руководящий орган Евросоюза (ЕС), представляющий правительства его стран) Антониу Кошта представил государствам – членам ЕС новый проект долгосрочного бюджета объединения (Multiannual Financial Framework, MFF) на 2028–2034 гг. Это произошло на фоне острых разногласий о его наполнении. В совокупности новое предложение Евросовета на 10% меньше более раннего предложения Еврокомиссии (на 204 млрд евро в текущих ценах). При этом помощь Украине со стороны ЕС не была пересмотрена по сравнению с предыдущими предложениями: она сохраняется на уровне 89 млрд евро в ценах 2025 г., или же 100 млрд евро с поправкой на инфляцию (что, впрочем, меньше совокупных бюджетных расходов Украины за один год во время военных действий – ее власти планируют потратить 211 млрд евро лишь в 2027 г.).
Как отмечается в пресс-релизе на сайте Евросовета, Кошта уверен в том, что его компромиссный план хорош по трем пунктам: он соответствует амбициям блока, оставляет национальные взносы в «разумных пределах» (рост почти на 0,82% от их ВВП), а также способствует получению новых ресурсов. Говоря о первом из пунктов, Кошта конкретизировал, что перед ЕС стоят цели укрепления его конкурентоспособности (по сравнению с США и КНР на эту цель Евросовет предлагает увеличить финансирование по сравнению с бюджетом 2021–2027 гг. на 120%), оборонной сферы (+232%) и безопасности (здесь, видимо, в первую очередь подразумевается выделение в 2 раза больше средств на пограничный контроль), а также продвижение евроблока в мире.