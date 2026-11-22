Ле Пен отказалась от поездки в Киев для встречи с ЗеленскимОна обосновала это своим статусом кандидата в президенты Франции
Кандидат в президенты Франции и лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен не собирается посещать Киев для встречи с украинский лидером Владимиром Зеленским, сообщила она в эфире телеканала France 2.
Политик указала, отвечая на вопрос о предполагаемом нежелании ехать на Украину, что в 2017 г., будучи кандидатом в президенты, она совершила множество зарубежных поездок и этот опыт «убедил меня в том, что в ходе президентской кампании 2027 г. не следует этого делать».
«Я думаю, что не буду совершать никаких зарубежных поездок. Это осознанное решение», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Вместе с тем Ле Пен объявила, что не планирует продолжать оказание финансовой помощи Украине в случае своего избрания. Париж уже выделил Киеву 6 млрд евро и участвует в предоставлении европейского кредита на сумму 90 млрд евро, при этом сама республика находится в сложном положении с точки зрения бюджета.
Ле Пен в сентябре поясняла, что ее позиция не означает отказа от поддержки Украины, но страна больше не может оказывать эту поддержку в финансовом плане. Политик также выступила за проведение мирной конференции с участием России, Украины и европейских государств в случае своего избрания президентом.