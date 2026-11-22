Политик указала, отвечая на вопрос о предполагаемом нежелании ехать на Украину, что в 2017 г., будучи кандидатом в президенты, она совершила множество зарубежных поездок и этот опыт «убедил меня в том, что в ходе президентской кампании 2027 г. не следует этого делать».