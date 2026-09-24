Ле Пен: Франция больше не может финансировать Украину

Ле Пен подчеркнула, что ее позиция не означает отказа от поддержки Украины. «В финансовом плане мы больше не можем этого делать», – сказала она. Политик также выступила за проведение мирной конференции с участием России, Украины и европейских государств в случае своего избрания президентом. Кроме того, она отвергла идею использования французских истребителей для защиты воздушного пространства Украины, поскольку считает, что такой шаг непосредственно вовлечет Францию в конфликт.