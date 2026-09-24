Ле Пен: Франция больше не может финансировать Украину
Франция больше не может продолжать финансовую помощь Украине из-за состояния государственных финансов, заявила кандидат в президенты страны Марин Ле Пен в интервью Politico. При этом она выступила за сохранение других форм поддержки Киева, включая обучение украинских военнослужащих и передачу оборонительного оборудования.
Ле Пен подчеркнула, что ее позиция не означает отказа от поддержки Украины. «В финансовом плане мы больше не можем этого делать», – сказала она. Политик также выступила за проведение мирной конференции с участием России, Украины и европейских государств в случае своего избрания президентом. Кроме того, она отвергла идею использования французских истребителей для защиты воздушного пространства Украины, поскольку считает, что такой шаг непосредственно вовлечет Францию в конфликт.
Финансовое положение страны остается одной из центральных тем предвыборной кампании. 3 сентября стало известно, что дефицит бюджета Франции за первое полугодие 2026 г. достиг 106,8 млрд евро, а по итогам 2025 г. он составлял 5,1% ВВП. 24 августа опрос Toluna Harris Interactive показал 35% поддержки Ле Пен в первом туре президентских выборов.
7 июля Ле Пен подтвердила намерение участвовать в президентских выборах 2027 г. 8 июля страны НАТО согласовали около 70 млрд евро военной помощи Украине на 2026 г., включая поставки вооружений и подготовку украинских военнослужащих.