Ле Пен подтвердила свое участие в выборах президента Франции в 2027 году

7 июля апелляционный суд Парижа приговорил Ле Пен к трем годам лишения свободы. Два года назначены политику условно, еще год она проведет под электронным браслетом. Кроме того, суд сократил Ле Пен срок запрета на участие в выборах. Он уменьшился с пяти лет до 45 месяцев, из которых 30 месяцев – условно. Таким образом, политик сможет принять участие в президентских выборах 2027 г. по завершении президентского срока нынешнего главы государства Эммануэля Макрона.