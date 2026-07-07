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Ле Пен подтвердила свое участие в выборах президента Франции в 2027 году

Ведомости

Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что намерена принять участие в выборах президента Франции, которые должны состояться в 2027 г. Об этом она сообщила по итогам партийного совещания в эфире телеканала TF1.

Ле Пен подтвердила свое участие в предстоящих выборах на пост главы французского государства.

7 июля апелляционный суд Парижа приговорил Ле Пен к трем годам лишения свободы. Два года назначены политику условно, еще год она проведет под электронным браслетом. Кроме того, суд сократил Ле Пен срок запрета на участие в выборах. Он уменьшился с пяти лет до 45 месяцев, из которых 30 месяцев – условно. Таким образом, политик сможет принять участие в президентских выборах 2027 г. по завершении президентского срока нынешнего главы государства Эммануэля Макрона.

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Политика / Международные новости

В январе апелляционная инстанция начала рассмотрение жалобы Ле Пен на приговор по делу о растрате средств Европейского парламента. The Guardian отмечала, что исход процесса будет иметь ключевое значение для политического будущего Ле Пен и определит, сможет ли она участвовать в президентских выборах 2027 г.

30 июня газета Le Figaro со ссылкой на источники писала, что выборы президента Франции пройдут в два тура – 18 апреля и 2 мая 2027 г. Второй тур голосования пройдет за 12 дней до окончания полномочий Макрона. Согласно французскому законодательству, глава государства не сможет вновь баллотироваться, поскольку уже занимает этот пост второй срок подряд.

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