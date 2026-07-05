СМИ: Макрон после президентского срока может перейти в компанию бизнесмена Ньеля
Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность после окончания срока полномочий занять специальную должность в структурах французского миллиардера Ксавье Ньеля – основателя телекоммуникационной группы Iliad и совладельца газеты Le Monde, сообщает Le Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на несколько источников.
«Перед возможным реваншем глава государства ищет стартовую площадку. Настойчиво обсуждается один сценарий: специально созданная под него должность, пока еще с размытыми очертаниями, связанная с Ксавье Ньелем», – говорится в материале JDD.
Миллиардер, поддерживающий Макрона с 2017 г., мог бы предоставить ему возможность оставаться на виду, не выпадая из политической игры. По информации издания, переговоры о назначении уже активно ведутся.
Второй срок Макрона на посту президента Франции истекает 14 мая 2027 г. Согласно французскому законодательству, один человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд, однако ограничений на повторное выдвижение после перерыва нет. Макрон сможет вновь баллотироваться в 2032 г.