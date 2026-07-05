СМИ: Макрон после президентского срока может перейти в компанию бизнесмена Ньеля

Второй срок Макрона на посту президента Франции истекает 14 мая 2027 г. Согласно французскому законодательству, один человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд, однако ограничений на повторное выдвижение после перерыва нет. Макрон сможет вновь баллотироваться в 2032 г.