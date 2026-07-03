Более 70% французов не доверяют Макрону как лидеру страны

По данным опроса Elabe для Les Échos, в июне рейтинг доверия к Макрону составил 26%. Отмечалось, что президент не достигал такого уровня доверия более года (26% в мае 2025 г.). В то же время уровень недоверия снизился на 5 пунктов: 69% французов заявляют, что не доверяют ему.