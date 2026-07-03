Более 70% французов не доверяют Макрону как лидеру страны
Более 70% жителей Франции не доверяют президенту Эммануэлю Макрону как руководителю страны. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Elabe для издания Les Echos.
Лишь 23% респондентов считают, что Макрон способен эффективно решать проблемы Франции. 71% опрошенных не верит в его способность справляться с текущими вызовами, еще 6% затруднились с ответом.
На премьер-министра Себастьена Лекорню 25% французов готовы положиться, тогда как 64% выражают недоверие.
Опрос проводился онлайн с 30 июня по 1 июля среди 1000 граждан Франции старше 18 лет. Погрешность составляет от 1,4 до 3,1 п. п.
По данным опроса Elabe для Les Échos, в июне рейтинг доверия к Макрону составил 26%. Отмечалось, что президент не достигал такого уровня доверия более года (26% в мае 2025 г.). В то же время уровень недоверия снизился на 5 пунктов: 69% французов заявляют, что не доверяют ему.
30 июня газета Le Figaro со ссылкой на источники сообщала, что выборы президента Франции пройдут в два тура – 18 апреля и 2 мая 2027 г. Как отмечает газета, соответствующее решение власти Франции должны официально объявить в среду после еженедельного заседания правительства. Второй тур голосования пройдет за 12 дней до окончания полномочий Макрона. Согласно французскому законодательству, глава государства не сможет вновь баллотироваться, поскольку уже занимает этот пост второй срок подряд.
В феврале, комментируя запреты социальных сетей для подростков, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что сторонниками такой инициативы являются чиновники с самым низким рейтингом одобрения в мире. Среди таких чиновников бизнесмен назвал президента Франции.