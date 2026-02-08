Дуров: запретить подросткам соцсети хотят чиновники ЕС с низким рейтингом
Чиновники с самым низким рейтингом одобрения в мире являются ярыми сторонниками запрета социальных сетей для подростков, заявил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в X.
Среди таких чиновников бизнесмен назвал президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя правительства Испании Педро Санчеса. По словам Дурова, они таким образом пытаются бороться с «дезинформацией».
Так он прокомментировал публикацию с рейтингом неодобрения различных мировых лидеров. В нем Макрон занимает первое место с 77%, затем идет Стармер с 68%. На третьем месте в антирейтинге находится Мерц с 64%, а на четвертом – Санчес с 61%.
26 января Le Figaro со ссылкой на президента Франции сообщала, что в республике могут запретить использование социальных сетей подросткам младше 15 лет уже в следующем учебном году. В пояснении к инициативе отмечалось, что «многочисленные исследования и отчеты подтверждают различные риски, связанные с чрезмерным использованием цифровых экранов подростками». Среди угроз власти называли доступ к неприемлемому контенту, буллинг и нарушения сна.