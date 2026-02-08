Дуров: запретить подросткам соцсети хотят чиновники ЕС с низким рейтингом

26 января Le Figaro со ссылкой на президента Франции сообщала, что в республике могут запретить использование социальных сетей подросткам младше 15 лет уже в следующем учебном году. В пояснении к инициативе отмечалось, что «многочисленные исследования и отчеты подтверждают различные риски, связанные с чрезмерным использованием цифровых экранов подростками». Среди угроз власти называли доступ к неприемлемому контенту, буллинг и нарушения сна.