Макрон хочет запретить соцсети для подростков младше 15 лет уже в сентябре
Франция может запретить использование социальных сетей подросткам младше 15 лет уже в следующем учебном году. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на президента страны Эммануэля Макрона.
По данным издания, французский лидер пообещал запустить «ускоренную процедуру» рассмотрения законопроекта, чтобы ограничения вступили в силу быстрее.
«Эмоции наших детей и подростков не подлежат продаже или манипулированию ни американскими платформами, ни китайскими алгоритмами», – заявил Макрон.
В пояснении к инициативе отмечалось, что «многочисленные исследования и отчеты подтверждают различные риски, связанные с чрезмерным использованием цифровых экранов подростками». Среди угроз власти называли доступ к неприемлемому контенту, буллинг и нарушения сна.
10 декабря сообщалось, что Австралия первой в мире ввела запрет на использование соцсетей лицами младше 16 лет. Закон обязывает десять крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube и Instagram