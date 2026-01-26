Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Макрон хочет запретить соцсети для подростков младше 15 лет уже в сентябре

Ведомости

Франция может запретить использование социальных сетей подросткам младше 15 лет уже в следующем учебном году. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на президента страны Эммануэля Макрона.

По данным издания, французский лидер пообещал запустить «ускоренную процедуру» рассмотрения законопроекта, чтобы ограничения вступили в силу быстрее.

«Эмоции наших детей и подростков не подлежат продаже или манипулированию ни американскими платформами, ни китайскими алгоритмами», – заявил Макрон.

В пояснении к инициативе отмечалось, что «многочисленные исследования и отчеты подтверждают различные риски, связанные с чрезмерным использованием цифровых экранов подростками». Среди угроз власти называли доступ к неприемлемому контенту, буллинг и нарушения сна.

10 декабря сообщалось, что Австралия первой в мире ввела запрет на использование соцсетей лицами младше 16 лет. Закон обязывает десять крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube и Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), блокировать доступ несовершеннолетних. За нарушения предусмотрены крупные штрафы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте