Власти Франции хотят запретить соцсети подросткам младше 15 лет с 1 сентября
Власти Франции намерены запретить использование социальных сетей подросткам младше 15 лет с 1 сентября 2026 г. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на текст законопроекта, обсуждение которого в парламенте запланировано на начало января.
По данным издания, документ содержит два ключевых положения. Первое предполагает введение возрастного ограничения на доступ к соцсетям, второе – запрет на использование мобильных телефонов в средних школах.
В тексте инициативы отмечается, что «многочисленные исследования и отчеты подтверждают различные риски, связанные с чрезмерным использованием цифровых экранов подростками». В числе таких рисков власти указывают воздействие неприемлемого контента, буллинг и нарушения сна.
10 декабря сообщалось, что Австралия первой в мире запретила пользоваться социальными сетями лицам младше 16 лет. Закон обязывает десять крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube, Instagram