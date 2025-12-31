Газета
Власти Франции хотят запретить соцсети подросткам младше 15 лет с 1 сентября

Ведомости

Власти Франции намерены запретить использование социальных сетей подросткам младше 15 лет с 1 сентября 2026 г. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на текст законопроекта, обсуждение которого в парламенте запланировано на начало января.

По данным издания, документ содержит два ключевых положения. Первое предполагает введение возрастного ограничения на доступ к соцсетям, второе – запрет на использование мобильных телефонов в средних школах.

В тексте инициативы отмечается, что «многочисленные исследования и отчеты подтверждают различные риски, связанные с чрезмерным использованием цифровых экранов подростками». В числе таких рисков власти указывают воздействие неприемлемого контента, буллинг и нарушения сна.

10 декабря сообщалось, что Австралия первой в мире запретила пользоваться социальными сетями лицам младше 16 лет. Закон обязывает десять крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube, Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), блокировать доступ несовершеннолетних. За нарушение предусмотрены штрафы до 49,5 млн австралийских долларов.

