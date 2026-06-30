Le Figaro: выборы президента Франции пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года

Le Figaro: выборы президента Франции пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 годаРейтинг доверия граждан к Макрону в июне составил 26%
Выборы президента Франции пройдут в два тура – 18 апреля и 2 мая 2027 г. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники.
Как отмечает газета, соответствующее решение власти Франции должны официально объявить в среду после еженедельного заседания правительства.
Второй тур голосования пройдет за 12 дней до окончания полномочий действующего президента Эммануэля Макрона. Согласно французскому законодательству, глава государства не сможет вновь баллотироваться, поскольку уже занимает этот пост второй срок подряд.
По данным социологического опроса барометра Elabe для Les Échos, в июне рейтинг доверия к Макрону составил 26%. Отмечается, что президент не достигал такого уровня доверия более года (26% в мае 2025 г.). В то же время уровень недоверия снизился на 5 пунктов: 69% французов заявляют, что не доверяют ему.
В феврале, комментируя запреты социальных сетей для подростков, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что сторонниками такой инициативы являются чиновники с самым низким рейтингом одобрения в мире. Среди таких чиновников бизнесмен назвал президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя правительства Испании Педро Санчеса. По словам Дурова, они таким образом пытаются бороться с «дезинформацией».