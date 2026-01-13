В Париже начинается рассмотрение апелляции по делу Марин Ле Пен

Как отмечает издание, исход процесса будет иметь ключевое значение для политического будущего Ле Пен и определит, сможет ли она участвовать в президентских выборах 2027 г. Ле Пен, которой 57 лет, до этого рассматривалась как один из основных претендентов на победу, однако в марте 2024 г. суд первой инстанции признал ее виновной в фиктивном найме парламентских помощников и запретил баллотироваться на государственные должности.