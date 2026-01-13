В Париже начинается рассмотрение апелляции по делу Марин Ле Пен
Апелляционный суд Парижа 13 января начинает рассмотрение жалобы лидера парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на приговор по делу о растрате средств Европейского парламента. Об этом сообщает The Guardian.
Как отмечает издание, исход процесса будет иметь ключевое значение для политического будущего Ле Пен и определит, сможет ли она участвовать в президентских выборах 2027 г. Ле Пен, которой 57 лет, до этого рассматривалась как один из основных претендентов на победу, однако в марте 2024 г. суд первой инстанции признал ее виновной в фиктивном найме парламентских помощников и запретил баллотироваться на государственные должности.
The Guardian подчеркивает, что решение апелляционного суда определит, сможет ли Ле Пен в четвертый раз выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Франции. В случае сохранения запрета она заявляла, что кандидатом от «Национального объединения» станет ее протеже – 30-летний председатель партии Жордан Барделла.
8 октября сообщалось, что Ле Пен призвала президента Франции Эммануэля Макрона распустить парламент и уйти в отставку, заявив, что сложившаяся ситуация «слишком затянулась». Это произошло после отставки премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, который покинул пост спустя 27 дней работы.