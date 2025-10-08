Ле Пен призвала Макрона распустить парламент и уйти в отставку
Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала президента Франции Эммануэля Макрона распустить парламент и уйти в отставку. Она добавила, что «все это слишком затянулось». Об этом Ле Пен заявила в эфире телеканала LCI.
Она также заявила, что ее парламентская фракция поддержит любую резолюцию о недоверии любому следующему правительству Франции.
6 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке, проработав на своем посту 27 дней. Это случилось после того, как Лекорню обнародовал состав сформированного им нового правительства. По словам экс-премьера, он «пытался создать условия, при которых мы могли бы принять бюджет для Франции, для государства, а также для социального обеспечения» на фоне проблем с «армией, безопасностью, рабочими местами и покупательной способностью».
The New York Times писала, что Макрон загнан в угол и может распустить парламент, что, скорее всего, приведет к росту поддержки Ле Пен и ее партии на следующих выборах.