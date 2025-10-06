Премьер Франции Лекорню подал в отставку, не проработав и месяца

Премьер Франции Лекорню подал в отставку, не проработав и месяцаПрезидент Макрон ее принял
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке, сообщила газета Le Figaro. Президент Эммануэль Макрон принял ее.
На своем посту Лекорню проработал 27 дней. Как отмечает газета, это самый короткий срок работы премьера в истории страны. Ожидается, что Лекорню выступит с речью в 10:45 (11:45 мск) в отеле Hôtel de Matignon в Париже.
Экс-премьер Франсуа Байру отказался комментировать политическую ситуацию, сославшись на «минимальные резервы», которые необходимо удержать «в столь тяжелых и тревожных обстоятельствах», сообщила газета.
Состав правительства под председательством Лекорню был официально объявлен 5 октября – за день до его отставки. Le Figaro пишет, что состав подвергся критике со всех сторон.
Лекорню занял пост премьер-министра 9 сентября после отставки правительства Байру. Она произошла после того, что национальное собрание (нижняя палата парламента) 8 сентября 2025 г. выразило ему вотум недоверия.