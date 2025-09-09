Новым премьер-министром Франции назначили главу минобороны Себастьена Лекорню

При этом Тимофеев хотя и считает, что новому премьеру будет легче объяснять, почему расходы на пенсии «заморожены», а на вооружения – растут из-за необходимости «мобилизации» перед угрозой конфликта высокой интенсивности в Европе, замечает, что Лекорню с такой политикой рискует столкнуться с вотумом недоверия оппозиции чуть ли не сразу после того, как новый состав правительства будет сформирован. Чихачев согласен с сохранением угрозы вотума для нового премьера и допускает, что правительство Лекорню, которое сформируют в ближайшие дни, «может проработать гораздо меньше правительства Байру». «Будет вообще успехом собрать команду и не получить вотум недоверия сразу во время представления своей программы. Социалистам и крайне правым его назначение дает дополнительные козыри. Они будут говорить об упрямстве президента и неготовности на уступки и поэтому будут утверждать, да и уже утверждают они, новое правительство будет просто продолжением макронизма, с которым они боролись», – отмечает эксперт.