Новым премьер-министром Франции назначили главу минобороны Себастьена Лекорню

Новым премьер-министром Франции назначили главу минобороны Себастьена ЛекорнюНа этом посту он сменил Франсуа Байру, который ушел в отставку после объявленного вотума недоверия
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром страны главу минобороны Себастьена Лекорню. Об этом сообщает газета Liberation.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты-франковеды согласны, что с точки зрения нынешнего президента республики Лекорню хорошо зарекомендовал себя на посту военного министерства. В том числе и на ниве экспорта вооружений. Он, как стало известно из опубликованного 9 сентября отчета Минобороны Франции, рекордно вырос до 21,6 млрд евро в 2024 г. за счет поставок истребителей и подводных лодок. Причем авиатехники главным образом в Европе, перевооружающейся на фоне украинского конфликта, и дал государству выручку, а сотням тысяч французов – рабочие места. Лекорню неспроста сохранял свой портфель несколько лет в разных конфигурациях правительств и при сменах премьеров, участвуя в слухах прессы в «воображаемом кастинге» на место главы кабмина, особенно после парламентских выборов 2024 г.
Очевидных фаворитов при назначении нового премьера при этом у Макрона не было, отмечает завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Лекорню, отмечает Тимофеев – весьма молодой политик: ему 39, как Макрону в начале его президентства. Но выбор его премьером показывает, как президент воспринимает ситуацию и дальнейшие политические перспективы, тянет время, подставляя под огонь критики своих ставленников, говорит доцент кафедры европейской безопасности СПБГУ Алексей Чихачев.
При этом он замечает, что Лекорню хорошо научился «продавать свои результаты» на посту военного министра президенту и обществу, а рейтинг поддержки вооруженных сил во Франции высокий, в отличие от политиков – 81% согласно мартовскому опросу Odoxa – очевидно, есть тенденция «перенести» это уважение на новое правительство. «Стоит отметить, что Лекорню – давний член макроновской команды, он поддержал его еще в 2017 г. и с тех пор «оставался в обойме». Поэтому выбор в его пользу вполне разумен с точки зрения президента Франции», – замечает Чихачев. Тимофеев отмечает, что Лекорню давний, последовательный «макронист», а также «любимчик» Макрона и его жены, в отличие от лояльного, но «строптивого» Байру – «повторяется история с Габрилем Атталем: молодой, перспективный, лояльный, близкий по возрасту».
По словам Чихачева, остановившись на этой кандидатуре, Макрон хочет показать всем остальным политическим силам, что полностью намерен продолжать свой политический курс, не идти на уступки оппозиции, как в назначении премьера левым, так и в перевыборах парламента – правым.
«При этом, очевидно, при Лекорню, будет продолжен курс на жесткую бюджетную экономию на «социалке», стоивший его предшественнику премьерства, сопряженный с наращиванием расходов на безопасность и оборону, которые в этом году выросли на 3 млрд евро и должны по уже утвержденному плану удвоиться в 2027 г. по сравнению с ассигнованиями в 2017 г.», – отмечает Чихачев.
При этом Тимофеев хотя и считает, что новому премьеру будет легче объяснять, почему расходы на пенсии «заморожены», а на вооружения – растут из-за необходимости «мобилизации» перед угрозой конфликта высокой интенсивности в Европе, замечает, что Лекорню с такой политикой рискует столкнуться с вотумом недоверия оппозиции чуть ли не сразу после того, как новый состав правительства будет сформирован. Чихачев согласен с сохранением угрозы вотума для нового премьера и допускает, что правительство Лекорню, которое сформируют в ближайшие дни, «может проработать гораздо меньше правительства Байру». «Будет вообще успехом собрать команду и не получить вотум недоверия сразу во время представления своей программы. Социалистам и крайне правым его назначение дает дополнительные козыри. Они будут говорить об упрямстве президента и неготовности на уступки и поэтому будут утверждать, да и уже утверждают они, новое правительство будет просто продолжением макронизма, с которым они боролись», – отмечает эксперт.
По мнению Тимофеева, назначение Лекорню – скорее «мостик» к правым, так как он выходец из правой среды – из команды президента Николя Саркози, затем – премьера Эдуарда Филиппа, а потом уже и Макрона. «Очевидно, ставка сделана на то, что он будет пытаться договориться с крайне правым «Национальным объединеием» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы и «Союзом правых сил», бывшем «республиканцем» Эриком Сьотти. Показательно, что из семи премьеров Макрона уже три – правые. Левых премьеров у Макрона не наблюдается», – замечает эксперт.
В свою очередь, левые – движущая сила назначенной на 10 сентября общенациональной забастовки и акций протестов под лозунгом «Заблокируй все», ради которой уже мобилизовано, по данным МВД Франции, 80 000 силовиков. Тимофеев отмечает, что назначение Лекорню у левых «восторга не вызовет», хотя и с ними придется премьеру находить общий язык: «Этот политик – хороший переговорщик и даже представители левых комментирвоали его договороспособность». При этом, по мнению Чихачева, выхода из социально-экономического кризиса пока не видно и новому премьеру придется работать в условиях двойного давления: бюджетных проблем, критики и протестов.
Лекорню родился 11 июня 1986 г. в Обонне (департамент Валь-д'Уаз). В 16 лет он стал активистом партии Союз за народное движение (СНД). Получил степень бакалавра в области права, затем магистра права в университете Пантеон-Асса. В 2005 г. начал работать помощником депутата Национального собрания Франции от департамента Эр Франка Жилара. В 23 года Лекорню стал самым молодым помощником члена правительства Франсуа Фийона.
В 2010 г. его избирали на должность заместителя лидера партийной группы в департаменте Эр. С 2013 по 2014 г. занимал пост национального секретаря СНД. В 2014 г. Лекорню возглавил партийный список на муниципальных выборах в городе Вернон и одержал победу, заняв пост мэра. В 2015 г. он возглавил успешную кампанию СНД на выборах в совет департамента, одержав победу в кантоне Вернон, и был избран на пост президента совета департамента. В мае 2015 г. вошел в состав Национального бюро партии республиканцев.
В 2017 г. Лекорню объявил о вступлении в президентскую партию «Вперед, республика!». 20 мая 2022 г. занял должность министра вооруженных сил в правительстве бывшего премьер-министра Элизабет Борн.
8 сентября Национальное собрание Франции выразило вотум недоверия премьеру Франсуа Байру. За его отставку проголосовали 364 депутата из 573, за поддержку кабинета – 194, воздержались 15.
Премьер выступил перед депутатами с защитой своего плана по сокращению дефицита бюджета на 44 млрд евро за счет урезания соцрасходов. Он признавал, что «бесповоротное падение» его правительства было предрешено, но настаивал: «Реальность останется неумолимой, расходы продолжат расти, бремя долга, и без того невыносимое, будет становиться все более тяжелым». Байру отмечал, что проблемы останутся, несмотря на его смещение.
Геополитический аналитик Центра по основным правам в Будапеште Золтан Кошкович заявил, что уход правительства Франсуа Байру приведет к приходу к власти еще более опасных политических сил. «Вы становитесь свидетелями мучительных агоний технократического либерализма на Западе. <…> На смену ему придет форма постмодернистского левого движения, основанная на идентичности. Это будет триумф Маркса, восставшего из могилы», – написал Кошкович.