Парламент Франции отказал премьеру Байру в доверии из-за планов урезать бюджет

Не обошлось и без критики «справа». Экс-лидер правопопулистского «Национального объединения» (RN), несмотря на дело о растрате средств Европарламента и условный срок в 4 года (апелляция по приговору – в январе/феврале 2026 г. – Прим. «Ведомости»), депутат Марин ле Пен назвала Макрона «промоутером нестабильности» из-за отказа распускать парламент в условиях кризиса вокруг бюджета. Ле Пен предложила ему воспользоваться своей прерогативой, назвав ее «обязанностью», и назначить новые выборы, где, по мнению правых, они победят. По ее словам, нужно предоставить французам выбор, и в роспуске парламента – «высший интерес нации». Если будет назначен новый премьер, Ле Пен назвала условием его «несвержения» мораторий на рост налогов при экономии на «токсичных расходах» вроде госмедицины.