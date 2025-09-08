Парламент Франции отказал премьеру Байру в доверии из-за планов урезать бюджет

Парламент Франции отказал премьеру Байру в доверии из-за планов урезать бюджетГлава кабмина уйдет, левые хотят «своего», правые – грозят новыми перевыборами
Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции большинством голосов оппозиции справа и слева вечером 8 сентября отказало в доверии премьеру страны Франсуа Байру. Таким образом, он провалил вотум доверия, защищая перед депутатами планы сокращения дефицита бюджета на 44 млрд евро за счет урезания соцрасходов. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ведущий трансляцию заседания.
Из 573 участвовавших в голосовании 364 депутата выступили против Байру. За премьера и его политику «спасения бюджета» выступили 194 парламентария от центристских пропрезидентских партий, воздержались 15.
Байру, выступавший перед парламентом первым, признал, что «бесповоротное падение» его правительства «было объявлено с первой минуты его существования». «Но отказываться от риска было самым большим риском, вести политику как обычно [было нельзя]. Я хотел проверить истину с согласия президента», – пояснил премьер свое решение о запросе на вотум доверия, отметив, что у страны есть только путь «правды и мужества», а свое премьерство он при этом назвал «девятью месяцами счастья».
Источник BFMTV сообщал до начала голосования, что в случае провала во время голосования Байру подаст заявление на уход с поста утром 9 сентября.
Защищая план урезания ассигнований за счет сокращения пенсий и зарплат госслужащих, вакансий бюджетников, закупок лекарств, финансирования заморских территорий, отмены выходных 8 мая и на Пасху, но с повышением расходов на оборону на 3 млрд евро, премьер подчеркивал, что иного выхода нет. «Реальность останется неумолимой, расходы продолжат расти, бремя долга, и без того невыносимое, будет становиться все более тяжелым и дорогим», – сожалел Байру, отметив, что проблемы останутся и вопреки его смещению.
По его словам, у депутатов «есть власть свергнуть правительство, но у вас нет власти стереть реальность». Он выразил сожаление, что молодежь во Франции с текущей бюджетной политикой «чувствует себя принесенной в жертву» и оказывается «в рабстве долгов», лишенная будущей пенсии из-за выплат нынешним пенсионерам: «Если мы хотим спасти корабль, действовать нужно без промедления».
Байру обвинил оппозицию и справа и слева в «подготовке хаоса», подчеркнув, что «верит в компромиссы, но учитывающие суть, а не строящиеся на двусмысленности».
Выступавший после премьера лидер фракции социалистов, от голосования которых зависела судьба правительства, Борис Валло назвал виновником кризиса и ущерба стране не Байру, а назначившего его президента Эммануэля Макрона, но при этом сам премьер «приносит в жертву французов». Валло предложил, чтобы социалисты возглавили правительство. «Теперь у власти левые. У нас лишь одно требование: служить Франции. Теперь левые должны управлять. Без обращения к ст. 49.3 (с помощью нее “особой процедурой” была утверждена премьером Элизабет Борн в 2023 г. непопулярная пенсионная реформа. – Прим. “Ведомости”) добиваться одобрения большинства в парламенте», – сказал социалист.
Глава союзных социалистам по «Новому народному фронту» (NFP) «Зеленых» («Экологистов») Сириэль Шатлен заявила об «облегчении» в связи с неминуемым уходом Байру, «если бы это не вызвало тревоги о будущем». Она выразила надежду, что после «преждевременной» отставки нынешнего лидера промакроновской партии «Возрождение» Габриэля Атталя после выборов 2024 г., затем – отставки в том же году Мишеля Барнье, а теперь и Байру «ситуация наконец-то изменится» и Макрон назначит премьером социалиста. Председатель фракции ультралевой «Непокоренной Франции» – ядра коалиции левых – Матильда Пано выразила также удовлетворение уходом Байру как представителя «хищной олигархии» вместе с Макроном, призвав к его отставке: «Все, кто спасает его, падут».
В контексте возможных «рецептов» от левых в области «спасения бюджета» Байру, выступавший первым, сразу отверг «конфискационное налогообложение» – идеи в виде налога для сверхбогатых с доходом от 100 млн евро в год. Так они предложили избежать сокращения соцрасходов. Премьер говорил, что обсуждает варианты «вклада» обеспеченных французов, который бы «гарантировал участие людей с очень крупным капиталом в национальных усилиях».
Не обошлось и без критики «справа». Экс-лидер правопопулистского «Национального объединения» (RN), несмотря на дело о растрате средств Европарламента и условный срок в 4 года (апелляция по приговору – в январе/феврале 2026 г. – Прим. «Ведомости»), депутат Марин ле Пен назвала Макрона «промоутером нестабильности» из-за отказа распускать парламент в условиях кризиса вокруг бюджета. Ле Пен предложила ему воспользоваться своей прерогативой, назвав ее «обязанностью», и назначить новые выборы, где, по мнению правых, они победят. По ее словам, нужно предоставить французам выбор, и в роспуске парламента – «высший интерес нации». Если будет назначен новый премьер, Ле Пен назвала условием его «несвержения» мораторий на рост налогов при экономии на «токсичных расходах» вроде госмедицины.
Не допустить роспуска парламента и заключить соглашение на 18 месяцев до президентских выборов 2027 г., где участвовали бы все политические силы республики, призвал экс-премьер и лидер промакроновского «Возрождения» Атталь. Он «протянул руку» для компромисса, похожую идею озвучил и лидер фракции «Республиканцев» (голлистов) Лоран Вокье. В защиту Байру и его бюджетной политики выступили другие лояльные президенту центристы – лидер «Демократического движения» (MoDem) Марк Фено, экс-министр солидарности, а ныне – глава фракции «Горизонты» в парламенте Поль Кристоф.
Ситуация сложилась для Макрона неприятная: теперь ему приходится делать выбор «из двух зол» — назначать нового премьера или распускать парламент, второго он хочет меньше всего из-за падения популярности центристов, отмечает доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев.
В первом случае у него еще есть шанс «протянуть», не уходя в отставку до выборов 2027 г., говорит Чихачев. «Ускоренный» уход Байру дает возможность «перезагрузить» исполнительную власть, замечает эксперт: «Возможен вариант соглашения с правыми и левыми, для контактов с оппозицией центристы предлагают назначить президентского переговорщика, что еще больше запутает ситуацию».
В роспуске парламента правые из RN заинтересованы больше, отмечает Чихачев: левые хоть и считают себя обойденными в праве на назначение премьера, но все же победителями выборов 2024 г., их устраивает статус-кво в парламенте.
«Левых устроит их человек в кресле премьера. Если Макрон, не склонный делиться властью даже сейчас, сочтет положение шатким, он выберет умеренных левых из социалистов или экологов — представить лидера «Национального объединения» Жордана Барелла в тандеме с Макроном сложно, если только это не изощренный расчет с прицелом на выборы через полтора года», — говорит эксперт.
Опрос Toluna-Harris Interactive от 7 сентября говорит, что в случае выборов крайне правые наберут 33%, левые — 26%, правящие центристы — 16%. Поэтому назначать перевыборы Макрон хочет меньше всего, говорит завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. В случае выборов левые должны быть научены уроком 2024 г., когда они помогли Макрону победить партию Ле Пен, а им отказали в назначении премьера, при новой просьбе тактического союза они непременно потребуют гарантий и уступок от президента, напоминает Тимофеев.
В отставку, по мнению эксперта, Макрон точно не пойдет, предложение «заморозки» политического соотношения сил до 2027 г. от Атталя логично, хотя и труднореализуемо. «Утверждение нового премьера может занять недели и месяцы. Возможен вариант умеренно правого ради “мостика” от центристов к ультраправым, или — от умеренно левого ради “мостика” к левым», — рассуждает Тимофеев.
При этом не исключено, что уходящий не как победитель 74-летний Байру, трижды претендовавший на пост президента, еще продолжит свою политическую карьеру.