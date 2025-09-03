Деятельность Макрона одобрили рекордно низкое количество граждан

1 июля стало известно, что правительство меньшинства во Франции сумело сохранить свои позиции, избежав вотума недоверия, выдвинутого оппозицией на фоне провала пенсионной реформы. Байру смог сохранить свою должность, которую занял в декабре 2024 г. Тогда ультраправая партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен воздержалась при голосовании. При этом лидер партии подчеркнула, что партия может поддержать вотум недоверия в будущем, если новый бюджет окажется чрезмерно обременительным для граждан.