Деятельность Макрона одобрили рекордно низкое количество граждан
Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал до рекордно низких значений с 2017 г., когда он был избран на свой пост, следует из результатов опроса социологической службы Verian, проведенного по заказу журнала Le Figaro Magazine.
Среди респондентов только 15% заявили, что доверяют главе государства и одобряют его работу. При этом 80% опрошенных негативно отнеслись к деятельности Макрона, а еще 5% участников исследования не смогли дать точного ответа. В отношении премьер-министра Франции Франсуа Байру также выразили недовольство 82%. Только 14% одобрили его работу в должности.
1 июля стало известно, что правительство меньшинства во Франции сумело сохранить свои позиции, избежав вотума недоверия, выдвинутого оппозицией на фоне провала пенсионной реформы. Байру смог сохранить свою должность, которую занял в декабре 2024 г. Тогда ультраправая партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен воздержалась при голосовании. При этом лидер партии подчеркнула, что партия может поддержать вотум недоверия в будущем, если новый бюджет окажется чрезмерно обременительным для граждан.