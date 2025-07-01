Правительство Франции во главе с Франсуа Байру избежало вотума недоверия
Правительство меньшинства во Франции сумело сохранить свои позиции, избежав вотума недоверия, выдвинутого оппозицией на фоне провала пенсионной реформы, пишет Bloomberg. Ключевую роль сыграло решение ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен воздержаться при голосовании.
Предложение о недоверии, инициированное Социалистической партией после срыва переговоров по пересмотру закона о повышении пенсионного возраста, набрало лишь 189 голосов при необходимых 289. Таким образом, премьер-министр-центрист Франсуа Байру, возглавивший правительство в декабре 2024 г., сохранил свою должность.
Поводом для обсуждения стали затянувшиеся попытки смягчить пенсионную реформу 2023 г., согласно которой минимальный возраст выхода на пенсию был повышен с 62 до 64 лет. Байру поручил профсоюзам и бизнес-объединениям подготовить компромисс, однако после четырех месяцев консультаций стороны не пришли к согласию. Глава правительства пообещал включить ряд уступок в проект бюджета социального обеспечения, который будет представлен осенью.
Хотя правительство избежало отставки, лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен дала понять, что партия может поддержать вотум недоверия в будущем, если новый бюджет окажется чрезмерно обременительным для граждан. Ожидается, что осенние дебаты по бюджету будут проходить в более жестких условиях.
Вотум недоверия кабмину Мишеля Барнье был принят 4 декабря прошлого года. «За» проголосовал 331 из 574 депутатов национального собрания Франции. Поводом для вотума послужили разногласия между политическими силами страны, возникшие в ходе согласования бюджета на 2025 г. В соответствии с конституцией республики Барнье подал президенту прошение об отставке. Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил состав нового правительства 23 декабря 2024 г.