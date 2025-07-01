Правительство Франции во главе с Франсуа Байру избежало вотума недоверия

Поводом для обсуждения стали затянувшиеся попытки смягчить пенсионную реформу 2023 г., согласно которой минимальный возраст выхода на пенсию был повышен с 62 до 64 лет. Байру поручил профсоюзам и бизнес-объединениям подготовить компромисс, однако после четырех месяцев консультаций стороны не пришли к согласию. Глава правительства пообещал включить ряд уступок в проект бюджета социального обеспечения, который будет представлен осенью.