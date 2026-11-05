Эрдоган выразил намерение в ближайшее время обсудить с Путиным Украину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшее время провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине.
«После встречи с господином [президентом Украины Владимиром] Зеленским мы хотим также провести переговоры с господином Путиным, чтобы рассмотреть российскую сторону вопроса», – сказал Эрдоган (цитата по «РИА Новости»).
9 октября Турция предложила два отдельных коридора безопасности для судов России и Украины в Черном море. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передал Москве и Киеву проект соглашения, предусматривающего прекращение атак на торговые суда в Черном море. Инициатива направлена на обеспечение безопасности гражданского судоходства по аналогии с ранее действовавшей зерновой сделкой.
В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Турция поднимала в контактах с Россией вопрос о прекращении ударов по судам в Черном море.