Эрдоган выразил намерение в ближайшее время обсудить с Путиным Украину

9 октября Турция предложила два отдельных коридора безопасности для судов России и Украины в Черном море. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передал Москве и Киеву проект соглашения, предусматривающего прекращение атак на торговые суда в Черном море. Инициатива направлена на обеспечение безопасности гражданского судоходства по аналогии с ранее действовавшей зерновой сделкой.