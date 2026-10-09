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Турция выдвинула новые предложения для обеспечения безопасности в Черном море

Татьяна Мозолевская
Aliata Karbaschi / Unsplash
Aliata Karbaschi / Unsplash

Турция предложила два отдельных коридора безопасности для судов России и Украины в Черном море, пишет турецкая газета Haber.

По данным издания, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передал Москве и Киеву проект соглашения, предусматривающего прекращение атак на торговые суда в Черном море. Инициатива направлена на обеспечение безопасности гражданского судоходства по аналогии с ранее действовавшей зерновой сделкой.

Согласно предложению Анкары, для украинских судов планируется создать безопасный маршрут вдоль побережья Румынии и Болгарии с выходом к проливу Босфор. Российским судам предлагается следовать вдоль побережья Грузии и Турции. При этом ни Москва, ни Киев пока не дали определенного ответа на инициативу. Как отмечает издание, предложение Турции связано с участившимися атаками беспилотников на торговые суда в Черном море.

22 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Турция поднимала в контактах с Россией вопрос о прекращении ударов по судам в Черном море. Пресс-секретарь дополнил, что в отношении российского зерна по поручению главы государства обеспечиваются альтернативные маршруты транспортировки в другом направлении.

Позднее Песков отметил, что предметных переговоров о предложениях Турции нет. «Если говорить говорить об обеспечении безопасности, то это должно быть комплексное решение», – подчеркнул он. Представитель Кремля напомнил, что это Украина начала наносить удары по российским судам, что вызвало ответ со стороны РФ.

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