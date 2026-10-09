Турция выдвинула новые предложения для обеспечения безопасности в Черном море

Согласно предложению Анкары, для украинских судов планируется создать безопасный маршрут вдоль побережья Румынии и Болгарии с выходом к проливу Босфор. Российским судам предлагается следовать вдоль побережья Грузии и Турции. При этом ни Москва, ни Киев пока не дали определенного ответа на инициативу. Как отмечает издание, предложение Турции связано с участившимися атаками беспилотников на торговые суда в Черном море.