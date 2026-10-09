Турция выдвинула новые предложения для обеспечения безопасности в Черном море
Турция предложила два отдельных коридора безопасности для судов России и Украины в Черном море, пишет турецкая газета Haber.
По данным издания, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передал Москве и Киеву проект соглашения, предусматривающего прекращение атак на торговые суда в Черном море. Инициатива направлена на обеспечение безопасности гражданского судоходства по аналогии с ранее действовавшей зерновой сделкой.
Согласно предложению Анкары, для украинских судов планируется создать безопасный маршрут вдоль побережья Румынии и Болгарии с выходом к проливу Босфор. Российским судам предлагается следовать вдоль побережья Грузии и Турции. При этом ни Москва, ни Киев пока не дали определенного ответа на инициативу. Как отмечает издание, предложение Турции связано с участившимися атаками беспилотников на торговые суда в Черном море.
22 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Турция поднимала в контактах с Россией вопрос о прекращении ударов по судам в Черном море. Пресс-секретарь дополнил, что в отношении российского зерна по поручению главы государства обеспечиваются альтернативные маршруты транспортировки в другом направлении.
Позднее Песков отметил, что предметных переговоров о предложениях Турции нет. «Если говорить говорить об обеспечении безопасности, то это должно быть комплексное решение», – подчеркнул он. Представитель Кремля напомнил, что это Украина начала наносить удары по российским судам, что вызвало ответ со стороны РФ.