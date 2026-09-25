Песков: предметных переговоров по безопасности в Черном море не было

29 августа Turkiye Today писала, что Турция вызвала посла Украины в Анкаре Наримана Джелялова в министерство иностранных дел после атак на суда в Черном море. Незадолго до этого, 26 августа, у побережья Туапсе беспилотники атаковали турецкое судно Lider Bordo Mavi. На борту возник пожар, четырех членов экипажа удалось спасти. 27 августа под обстрел попало судно Lider Kocatepe, которое направлялось для буксировки поврежденного корабля.