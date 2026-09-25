Песков: предметных переговоров по безопасности в Черном море не было
Турция направляла России предложения по обеспечению безопасного судоходства в акватории Черного моря, но предметных переговоров об этом нет, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Если говорить говорить об обеспечении безопасности, то это должно быть комплексное решение», – подчеркнул он. Представитель Кремля напомнил, что это Украина начала наносить удары по российским судам, что вызвало ответ со стороны РФ.
24 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара обеспокоена атаками на суда в Черном море. «В целях безопасности судоходства в Черном море мы ожидаем от сторон ответственного поведения», – отметил турецкий лидер.
22 сентября Песков сообщил, что Турция поднимала в контактах с Россией вопрос о прекращении ударов по судам в Черном море. Пресс-секретарь дополнил, что в отношении российского зерна по поручению главы государства обеспечиваются альтернативные маршруты транспортировки в другом направлении.
29 августа Turkiye Today писала, что Турция вызвала посла Украины в Анкаре Наримана Джелялова в министерство иностранных дел после атак на суда в Черном море. Незадолго до этого, 26 августа, у побережья Туапсе беспилотники атаковали турецкое судно Lider Bordo Mavi. На борту возник пожар, четырех членов экипажа удалось спасти. 27 августа под обстрел попало судно Lider Kocatepe, которое направлялось для буксировки поврежденного корабля.