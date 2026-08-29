Анкара вызвала посла Украины из-за атак на турецкие суда в Черном море
Турция вызвала посла Украины в Анкаре Наримана Джелялова в Министерство иностранных дел после атак на судна в Черном море. Об этом сообщает Turkiye Today со ссылкой на дипломатические источники.
26 августа у побережья Туапсе беспилотники атаковали турецкое судно Lider Bordo Mavi. Как сообщал Haber Trabzon, на борту возник пожар. Четырех членов экипажа удалось спасти. 27 августа под обстрел попало судно Lider Kocatepe, которое направлялось для буксировки поврежденного корабля.
В ходе встречи турецкая сторона выразила свое жесткую позицию по поводу инцидентов и предупредила украинского посла о необходимости обеспечения безопасности жизни, имущества, судоходства и окружающей среды в акватории Черного моря, сообщили дипломатические источники.
8 августа Турция предложила России и Украине создать специальный механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море. 8 августа Турция ввела ограничения на проход коммерческих судов через Дарданеллы в направлении Черного моря на фоне участившихся атак беспилотников на торговые суда. 7 августа дрон поразил внутренние помещения турецкого сухогруза, никто не пострадал.
4 августа турецкий МИД уже высказывал обеспокоенность эскалацией в Черном море. В Анкаре призвали «всех заинтересованных лиц, особенно воюющие стороны», срочно принять меры для обеспечения безопасности судоходства.