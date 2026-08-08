Анкара предложила объявить мораторий на военные действия в Черном море

Анкара предложила объявить мораторий на военные действия в Черном мореСитуация в регионе угрожает гражданскому судоходству, заявил турецкий МИД
Турция предложила России и Украине создать специальный механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан в интервью Anadolu.
По его словам, ситуация в регионе постепенно превратилась в угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок.
«Мы предупреждаем стороны: если атакуются турецкие суда, суда с турецкими владельцами или турецким экипажем, это становится для нас серьезной проблемой», – отметил Фидан.
8 августа Турция ввела ограничения на проход коммерческих судов через Дарданеллы в направлении Черного моря на фоне участившихся атак беспилотников на торговые суда.
7 августа дрон поразил внутренние помещения турецкого сухогруза, никто не пострадал. Системный оператор управления судоходством Gemi Trafik опубликовал в социальной сети Х заявление, в котором указал на причастность украинской стороны к атаке.
4 августа турецкий МИД уже высказывал обеспокоенность эскалацией в Черном море. В Анкаре призвали «всех заинтересованных лиц, особенно воюющие стороны», срочно принять меры для обеспечения безопасности судоходства.