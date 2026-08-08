Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Анкара предложила объявить мораторий на военные действия в Черном море

Ситуация в регионе угрожает гражданскому судоходству, заявил турецкий МИД
Ведомости

Турция предложила России и Украине создать специальный механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан в интервью Anadolu.

По его словам, ситуация в регионе постепенно превратилась в угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок.

«Мы предупреждаем стороны: если атакуются турецкие суда, суда с турецкими владельцами или турецким экипажем, это становится для нас серьезной проблемой», – отметил Фидан.

8 августа Турция ввела ограничения на проход коммерческих судов через Дарданеллы в направлении Черного моря на фоне участившихся атак беспилотников на торговые суда.

7 августа дрон поразил внутренние помещения турецкого сухогруза, никто не пострадал. Системный оператор управления судоходством Gemi Trafik опубликовал в социальной сети Х заявление, в котором указал на причастность украинской стороны к атаке.

4 августа турецкий МИД уже высказывал обеспокоенность эскалацией в Черном море. В Анкаре призвали «всех заинтересованных лиц, особенно воюющие стороны», срочно принять меры для обеспечения безопасности судоходства.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте