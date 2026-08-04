МИД Турции призвал остановить эскалацию в Черном море

3 августа судно Nadezhda, перевозившее из турецкого порта Самсун в Новороссийск свежие овощи и фрукты, подверглось атаке со стороны ВСУ в Черном море. На борту начался пожар. В результате пострадали четыре члена экипажа, трое из которых являются гражданами Турции. Всего на борту находилось 22 члена экипажа.