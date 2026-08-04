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МИД Турции призвал остановить эскалацию в Черном море

Ведомости

МИД Турции высказал обеспокоенность эскалацией в Черном море, поскольку она затрагивает гражданские суда. Турция предупредила, что своевременное непринятие мер может негативно сказаться на продовольственной безопасности, сообщил ТАСС.

«Мы призываем всех заинтересованных лиц, особенно воюющие стороны, срочно принять конкретные меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море», – говорится в заявлении МИД страны.

3 августа судно Nadezhda, перевозившее из турецкого порта Самсун в Новороссийск свежие овощи и фрукты, подверглось атаке со стороны ВСУ в Черном море. На борту начался пожар. В результате пострадали четыре члена экипажа, трое из которых являются гражданами Турции. Всего на борту находилось 22 члена экипажа.

«Безопасность наших граждан является нашим главным приоритетом», – подчеркнули в ведомстве. При этом МИД Турции уточнил, что атаке подверглось и другое судно – «Яшар».

1 августа транспортная группа FESCO сообщила, что атака дронов ВСУ в Черном море затонуло торговое судно «Янина». Оно было атаковано в 130 милях от Новороссийска. Все 17 членов экипажа спасены.

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