В Черном море после атаки ВСУ затонуло торговое судно «Янина»Члены экипажа спасены
Как пишет «Коммерсантъ», в ночь на 1 августа судно атаковали два морских дрона ВСУ в 130 милях от Новороссийска. Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что атака на контейнеровоз произошла 31 июля около 22:00 мск. Он подчеркнул, что судно было гражданским и перевозило мирную продукцию в международных водах. Большинство моряков затонувшего судна подобрал сухогруз Delphinus, последнего нашли утром 1 августа и доставили на берег.
5 апреля в Азовском море затонул сухогруз с пшеницей. Он был атакован беспилотным летательным аппаратом. Два человека погибли.