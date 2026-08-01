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В Черном море после атаки ВСУ затонуло торговое судно «Янина»

Члены экипажа спасены
Ведомости

В акватории Черного моря в результате атаки морских дронов ВСУ затонуло торговое судно «Янина». Об этом сообщает транспортная группа FESCO(входит в «Росатом»). Все 17 членов экипажа спасены.

Как пишет «Коммерсантъ», в ночь на 1 августа судно атаковали два морских дрона ВСУ в 130 милях от Новороссийска. Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что атака на контейнеровоз произошла 31 июля около 22:00 мск. Он подчеркнул, что судно было гражданским и перевозило мирную продукцию в международных водах. Большинство моряков затонувшего судна подобрал сухогруз Delphinus, последнего нашли утром 1 августа и доставили на берег.

5 апреля в Азовском море затонул сухогруз с пшеницей. Он был атакован беспилотным летательным аппаратом. Два человека погибли.

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