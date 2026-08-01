В Черном море после атаки ВСУ затонуло торговое судно «Янина»

Как пишет «Коммерсантъ», в ночь на 1 августа судно атаковали два морских дрона ВСУ в 130 милях от Новороссийска. Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что атака на контейнеровоз произошла 31 июля около 22:00 мск. Он подчеркнул, что судно было гражданским и перевозило мирную продукцию в международных водах. Большинство моряков затонувшего судна подобрал сухогруз Delphinus, последнего нашли утром 1 августа и доставили на берег.