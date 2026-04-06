Число погибших при атаке ВСУ на сухогруз в Азовском море выросло до трех

Число погибших при атаке ВСУ на сухогруз в Азовском море выросло до трехСудно нашли и отбуксировали в Краснодарский край
Атакованный украинским беспилотником в Азовском грузе сухогруз с пшеницей отбуксировали в Краснодарский край, сообщили ТАСС в оперативных службах. На борту обнаружили двух погибших членов экипажа.
После попадания дрона судно выгорело и начало тонуть. Его переправили в село Кучугуры.
Сухогруз атаковали 5 апреля. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что один человек погиб, двое пропали без вести после крушения судна. Экипаж покинул борт, девять человек добрались до берега Херсонской области. Все они граждане России.
ТАСС сообщал, что погибли два человека. Тело одного погибшего было доставлено в лодке-капсуле вместе с остальными членами экипажа.