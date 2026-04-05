Главная / Общество /

В Азовском море потерпел крушение сухогруз

Один человек погиб, двое пропали без вести после крушения судна в акватории Азовского моря. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Судно типа «Волго-Балт» следовало с грузом пшеницы. Экипаж покинул борт. Девять человек добрались до берега Херсонской области. Все они граждане России. Первую помощь им оказали местные жители до прибытия оперативных служб.

Как рассказал Сальдо, старший помощник капитана 1991 г. р. погиб. Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным.

Морякам оказывают медицинскую и психологическую помощь. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, проводятся следственные мероприятия.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте