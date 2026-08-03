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Cumhuriyet: следовавшее в Новороссийск турецкое судно атаковали дроны ВСУ

Ведомости

Судно Nadezhda, перевозившее из турецкого порта Самсун в Новороссийск свежие овощи и фрукты, подверглось атаке украинских дронов в Черном море. Об этом сообщило турецкое издание Cumhuriyet.

По данным газеты, после атаки на борту судна типа Ro-Ro возник пожар. В результате пострадали четыре члена экипажа, трое из которых являются гражданами Турции.

Как сообщается, нападение произошло примерно в 30 морских милях от Новороссийска. Капитан судна Ялчын Шахин заявил, что в атаке были задействованы шесть-семь беспилотников. По его словам, экипаж ожидает помощи, все находившиеся на борту живы, однако есть раненые.

Экипаж самостоятельно потушил возникший пожар.

1 августа в акватории Черного моря в результате атаки морских дронов ВСУ затонуло торговое судно «Янина».

Как писал «Коммерсантъ», в ночь на 1 августа судно атаковали два морских дрона ВСУ в 130 милях от Новороссийска. Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что атака на контейнеровоз произошла 31 июля около 22:00 мск. Он подчеркнул, что судно было гражданским и перевозило мирную продукцию в международных водах. Большинство моряков затонувшего судна подобрал сухогруз Delphinus, последнего нашли утром 1 августа и доставили на берег.

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