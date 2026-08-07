Беспилотники атаковали турецкий сухогруз у Новороссийска

2 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаки Украины на Черном море форменным разбоем, за которые должны понести ответственность как исполнители, так и организаторы. Она подчеркнула, что Москва обеспокоена ростом террористической активности Украины в Черном море, которая ухудшает условия безопасности и увеличивает риски для гражданского судоходства.