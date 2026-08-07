Беспилотники атаковали турецкий сухогруз у Новороссийска
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) совершили атаку на турецкое грузовое судно. Об этом сообщил турецкий интернет-портал Haberdenızde.com.
Там уточнили, что беспилотник поразил внутренние помещения сухогруза. Все члены экипажа остались живы и не получили травм. В ближайшее время судно планируют доставить на ремонтную верфь, где специалисты оценят повреждения и решат, какие работы потребуются для восстановления.
Системный оператор управления судоходством Gemi Trafik опубликовал в социальной сети Х заявление, в котором указал на причастность украинской стороны к атаке на судно.
Ранее, 5 августа, МИД Турции призвал Россию и Украину незамедлительно предпринять конкретные шаги по обеспечению безопасности судоходства в акватории Черного моря. Заявление турецкого министра последовало после второй за месяц атаки на судно Турции в Черном море.
2 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаки Украины на Черном море форменным разбоем, за которые должны понести ответственность как исполнители, так и организаторы. Она подчеркнула, что Москва обеспокоена ростом террористической активности Украины в Черном море, которая ухудшает условия безопасности и увеличивает риски для гражданского судоходства.