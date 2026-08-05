Удары парализуют судоходство в Черном и Азовском море

Удары парализуют судоходство в Черном и Азовском мореГарант зерновой сделки 2022-2023 гг. Турция просит Киев и Москву «принять меры»
Россия и Украина должны «срочно принять конкретные меры для обеспечению безопасности судоходства» в Черном море. Об этом 4 августа говорится в заявлении МИД Турции. «Если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь многомерные негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность», – говорится в сообщении турецкого МИД.
Поводом для заявления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана стала уже вторая за месяц атака на турецкое судно в Черном море. Как указывается в пресс-релизе МИД страны, «турецкие гражданские суда» Yashar и Nadezhda были атакованы вечером 3 августа беспилотниками «после выхода из порта Новороссийска». По данным турецкого агентства IHA, судно перевозило свежие фрукты и овощи в Россию.
До этого, 23 июля в Черном море атаке дрона подвергся сухогруз Mv Reyhan Sari под флагом Турции, шедший с углем из российской Тамани. Судовладелец T&O Shipping Co. Ltd сообщил, что погиб один член экипажа, двое пострадали. Сухогруз смог своим ходом дойти до турецкого порта Самсун.
В один день с заявлением МИД Турции принадлежащая «Росатому» FESCO также объявила о приостановке приема заявок на контейнерные перевозки. Это стало следствием крушения контейнеровоза «Янина», затонувшего 1 августа в 240 км от Новороссийска из-за атаки беспилотника, сообшил тогда глава «Росатома» Алексей Лихачев. Экипаж был спасен (как обстоят дела с судоходством – см врез).
А в день атаки на турецкие Yashar и Nadezhda, 3 августа, российский Минтранс сообщил о проработке мер совместно с Минобороны по обеспечению безопасности судоходства «в Азово-Черноморском бассейне» и альтернативных маршрутов «в связи с напряженной обстановкой в акватории Азовского моря». Напряженная обстановка связана, в свою очередь, «с атаками вражеских БПЛА на морские суда»: «для координации перевозок и выстраивания альтернативных маршрутов создан специальный штаб».
Ухудшение обстановки иллюстрируется сообщениями российских властей с апреля. Кроме того, участились удары по южноукраинским портам и судам, идущим в их направлении, следует из регулярных сводок Минобороны России. Там указывают, что суда перевозили военные грузы.
Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 4 августа в свою очередь заявил, что потери агросектора от простоя портов Большой Одессы (порты Одесса, Черноморск и Южный) могут в 2026 г. составить $3 млрд., так как с 22 июля они не приняли и не отправили ни одного иностранного судна.
На начальном этапе боевых действий между Россией и Украиной с июля 2022 г. по июль 2023 гг. при посредничестве Турции действовала Черноморская зернвая иництиатива. Украинская часть подразумевала беспрепятственный вывоз по Черному мору агропродукции из украинских портов под гарантии российской стороны и после их осмотра, а российская – снятие ограничений Запада на продэкспорт.
Обмен ударами
8 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram написал, что в Азовском море атакованы два танкера, 11 июля – четыре судна, одно из которых перевозило метанол. При атаке погиб моряк технического судна. 12 июля Слюсарь сообщил, что при заходе в Азово-Черноморский канал поврежден танкер. Параллельно председатель совета ассоциации «Водный транспорт Дона» Александр Огарев на заседании Торгово-промышленной палаты (ТПП) Ростовской области заявил, что с 10 июля прием заявок и обработка флота для судоходства через Керченский пролив и Азово-Донской морской канал не ведутся, говорилось в сообщении ТПП.
После этого сообщения об атаках стали локализовываться Черным морем: 18 июля атаковано судно MV OMORFI под флагом Маршалловых островов, погиб гражданин Индии. А 19 июля два танкера под флагами Либерии («Asia») и Маршалловых островов («NISSOS IOS») атакованы дронами у новороссийского терминала Каспийского трубопроводного консорциума, сообщили в его пресс-службе. А затем последовали атаки «Янины», Yashar и Nadezhda в Черном море в начале августа.
Последняя прекратила продление сделки, так как санкции не были сняты. С тех пор в Кремле отрицали возможность ее возобновления, хотя Турция, напротив, неоднократно предлагала достигнуть похожих соглашений. А буквально 16 июля Хакан Фидан в Киеве предложил Украине гарантии, взяв на себя военно-морской компонент в акватории Черного моря.
Случай с действовавшей под эгидой Турции «зерновой сделкой» затрагивал интересы не только Анкары, но и всего Ближнего Востока и Северной Африки, напоминает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Алина Вернигора. По ее словам, тогда Турция выступала посредником, имеющим партнерские отношения и с Россией, и с Украиной – своего рода привилегия, которой не было у других стран.
«Поэтому и вопрос о будущем «посредничестве» и «новом формате» сделки о судоходстве в Черном море можно ставить лишь тогда, когда проблема затронет интересы не только Турции, а большего количества игроков региона, желающих также соблюдать нейтралитет – чего, очевидно нет. Анкара же старается всячески придерживаться нейтралитета, поэтому гарантии она готова давать лишь после прекращения огня», – замечает Вернигора.
Параллельно президент Украины Владимир Зеленский якобы предложил три варианта перемирия: воздушное, энергетическое и на фронте, сообщил 3 августа помощник его Офиса Михаил Подоляк. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве конкретных предложений не получали.
Перспективы новой договоренности о гарантиях судоходству в Черном море нет, считает ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев: «Новой зерновой сделке не бывать. Поэтому российский Минтранс будет помогать экспортерам придумывать логистику через другие бассейны и иные маршруты».