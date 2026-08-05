Удары парализуют судоходство в Черном и Азовском море

5 апреля в Азовском море у берегов Херсонской области в результате атаки 3 апреля затонул сухогруз типа «Волго-Балт 138» с пшеницей, погиб старший помощник капитана, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Позже, 5 июня дроны атаковали шедшие из Турции в Ростов-на-Дону сухогрузы «Натра» и «Циркон», по данным МИД России, под флагами Белиза и Палау, в Таганрогском заливе. По данным МИД Азербайджана, погибли пять его граждан. А 21 июня дроны атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе, сообщил оперштаб Краснодарского края.

8 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram написал, что в Азовском море атакованы два танкера, 11 июля – четыре судна, одно из которых перевозило метанол. При атаке погиб моряк технического судна. 12 июля Слюсарь сообщил, что при заходе в Азово-Черноморский канал поврежден танкер. Параллельно председатель совета ассоциации «Водный транспорт Дона» Александр Огарев на заседании Торгово-промышленной палаты (ТПП) Ростовской области заявил, что с 10 июля прием заявок и обработка флота для судоходства через Керченский пролив и Азово-Донской морской канал не ведутся, говорилось в сообщении ТПП.

После этого сообщения об атаках стали локализовываться Черным морем: 18 июля атаковано судно MV OMORFI под флагом Маршалловых островов, погиб гражданин Индии. А 19 июля два танкера под флагами Либерии («Asia») и Маршалловых островов («NISSOS IOS») атакованы дронами у новороссийского терминала Каспийского трубопроводного консорциума, сообщили в его пресс-службе. А затем последовали атаки «Янины», Yashar и Nadezhda в Черном море в начале августа.