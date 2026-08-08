Турция ограничила проход судов в Черное море через пролив Дарданеллы
Турция ввела ограничения на проход коммерческих судов через Дарданеллы в направлении Черного моря на фоне участившихся атак беспилотников на торговые суда. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, Главное управление береговой безопасности Турции уведомило ряд судов, направлявшихся в российский порт Новороссийск, о временном прекращении выдачи разрешений на проход либо о необходимости дополнительного времени для рассмотрения заявок на транзит через пролив.
Источники агентства отмечают, что турецкие власти не раскрыли причины введения ограничений.
Bloomberg указывает, что новые сложности могут усилить давление на мировую торговлю на фоне других перебоев в логистике, включая сокращение объемов перевозок нефти через Ормузский пролив из-за конфликта вокруг Ирана.
7 августа дроны совершили атаку на турецкое грузовое судно. Беспилотник поразил внутренние помещения сухогруза, пострадавших нет. В ближайшее время судно планируют доставить на ремонтную верфь, где специалисты оценят повреждения и решат, какие работы потребуются для восстановления. Системный оператор управления судоходством Gemi Trafik опубликовал заявление, в котором указал на причастность украинской стороны к атаке на судно.
МИД Турции на этой неделе призвал Россию и Украину незамедлительно предпринять конкретные шаги по обеспечению безопасности судоходства в акватории Черного моря. Заявление турецкого министра последовало после второй за месяц атаки на судно Турции в Черном море.