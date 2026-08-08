Турция ограничила проход судов в Черное море через пролив Дарданеллы

7 августа дроны совершили атаку на турецкое грузовое судно. Беспилотник поразил внутренние помещения сухогруза, пострадавших нет. В ближайшее время судно планируют доставить на ремонтную верфь, где специалисты оценят повреждения и решат, какие работы потребуются для восстановления. Системный оператор управления судоходством Gemi Trafik опубликовал заявление, в котором указал на причастность украинской стороны к атаке на судно.