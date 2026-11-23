Еврокомиссия предлагает распространить запрет на проведение транзакций примерно на 60 российских банков. Все они также будут отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Кроме того, Брюссель намерен усилить контроль за криптовалютными платформами и платежными сетями. Ограничения затронут не только Россию, но и третьи страны, которые сотрудничают с российскими платформами.

Еврокомиссия предлагает расширить запрет на предоставление услуг, связанных со строительством, эксплуатацией и ремонтом энергетической инфраструктуры России, включая нефтеперерабатывающие заводы. Впервые ограничения также распространятся на услуги в сфере электроэнергетики.

В санкционные списки также планируется включить еще более 70 судов, которые ЕС относит к так называемому российскому «теневому флоту». Еврокомиссия также предлагает запретить использование танкеров, застрахованных в России.

Еще одной мерой станет введение визовых ограничений в отношении бывших российских военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на Украине. Брюссель предлагает закрыть военным въезд на территорию Евросоюза и перестать выдавать им туристические визы.

Еврокомиссия намерена запретить европейцам занимать должности в руководящих органах компаний, работающих в России.

Кроме того, Еврокомиссия может объявить о запрете на участие российских команд и спортсменов, выступающих под национальным флагом, в спортивных мероприятиях на территории Евросоюза. Также предлагается запретить демонстрацию официальной российской символики на таких соревнованиях.