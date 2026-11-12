Кожаные куртки, тату с лого Nvidia и связь со шпионкой: кто такой Дженсен Хуанг

Кожаные куртки, тату с лого Nvidia и связь со шпионкой: кто такой Дженсен ХуангГендиректор производителя чипов покинул свой пост
12 ноября основатель Nvidia Дженсен Хуанг покинул посты генерального директора, президента компании и члена ее совета директоров. Причиной стали внебрачные романы бизнесмена, один из которых был с женщиной, заподозренной в связях с китайской разведкой. Что известно о Хуанге – в справке «Ведомостей».
Трудное детство
Дженсен Хуанг родился 17 февраля 1963 г. на Тайване, но вскоре его родители – инженер-химик и учительница начальной школы – переехали в Таиланд. В дальнейшем они решили перебраться в Штаты. Первыми на Запад отправили детей.
Так Хуанг оказался в штате Вашингтон под опекой дяди, который определил его в частный институт Онейда в Кентукки. На практике это был баптистский исправительный интернат, где учеников привлекали к изнурительному принудительным работам.
Позже Хуанг рассказывал, что из-за китайского происхождения сталкивался с побоями и травлей. «Приходилось просто закалять характер и двигаться вперед», – рассказывал он в интервью New Yorker.
Образование и начало карьеры
В 1981 г. Хуанг поступил в Университет штата Орегон (OSU), где познакомился со студенткой инженерного направления Лори Миллс. Молодые люди стали напарниками по лабораторным работам (при том, что на потоке обучались всего три девушки).
В 1984 г. он получил степень бакалавра электротехники, а в 1985-м женился на Миллс.
Получив диплом, молодой специалист работал в компаниях по производству микросхем и полупроводников Advanced Micro Devices (1984-1985) и LSI Logic (1985–1993). В последней он стал главой одного из подразделений.
Параллельно с работой окончил Стэнфордский университет (признан в России нежелательной организацией) и получил степень магистра электротехники. Сейчас предприниматель известен поддержкой обеих альма-матер. Он пожертвовал не менее $30 млн на инженерный центр в Стэнфорде и как минимум $50 млн на научно-исследовательский корпус в OSU.
Путь в Nvidia
В 1993 г. 30-летний Хуанг вместе с разработчиками микросхем Крисом Малаховски и Кертисом Приемом основали компанию по производству графических чипов Nvidia. Проект придумали за встречей в ресторане Denny's, а первоначальные вложения составили $40 000 (впоследствии основатели также получили стартовые инвестиции от венчурных фондов в размере $20 млн). «Нам было все равно, верят ли в нас люди. Мы верили в себя», – говорил основатель спустя годы.
Хуанг занимал посты президента, гендиректора и члена совета директоров Nvidia с момента основания. Сотрудники рассказывали СМИ, что он требователен, внимателен к деталям, работает по 14 часов в сутки, включая праздники, и в течение одной смены может разослать команде сотни писем. За пределами компании предприниматель запомнился привязанностью к кожаным курткам (как и Стив Джобс к черным водолазкам). Он носит их не только на прогулки, но и на презентациях и публичных выступлениях.
В 1999 г. Хуанг вывел Nvidia на биржу, после чего компания выпустила первый графический процессор (GPU) GeForce 256. Он позволил перенести расчеты с центрального процессора на видеочип и перевернул стандарты компьютерных игр. Когда цена акций достигла $100 за штуку, Хуанг набил логотип Nvidia на левом плече. Сейчас он владеет 3,5% акций компании и считается ее крупнейшим индивидуальным акционером.
В 2018 г. на отраслевой конференции в Сан-Хосе Хуанг заявил, что графические процессоры Nvidia за пять лет стали в 25 раз быстрее, – тем самым он опроверг широко применяемый в индустрии закон Мура. В 1965 г. один из основателей Intel Гордон Мур предложил считать, что каждые два года мощности в IT-индустрии удваиваются. Изменение темпов назвали «законом Хуанга»: каждые два года производительность графических чипов и систем искусственного интеллекта (ИИ) утраивается, гласит он.
Под руководством Хуанга Nvidia стала ключевым игроком в индустрии генеративного ИИ. В июне 2024 г. на волне интереса к нейросетям компания обогнала Microsoft и стала самой дорогой в мире публичной компанией. Правда, в июле 2026 г. Nvidia уступила Apple.
Скандал и отставка
В ноябре 2026 г. совет директоров Nvidia начал независимое расследование в отношении Хуанга, признавшегося во внебрачной связи (его подчиненные задолго до каминг-аута рассказывали СМИ, что шеф ценит способность открыто признавать свои ошибки). СМИ подозревали его в романе с однофамилицей и китайско-сингапурской предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские спецслужбы сочли агентом китайской разведки – так называемой сладкой ловушкой. «Это не что иное, как клевета на Китай», – сказал при этом представитель МИД КНР.
Во время скандала СМИ также сообщили, что Хуанг состоял в отношениях еще и с вице-президентом Nvidia по направлению здравоохранения – 48-летней Кимберли Пауэлл. Она работает в непосредственном подчинении основателя (кстати, его дети Мэдисон и Спенсер Хуанг также работают в Nvidia).
На фоне скандала президент США Дональд Трамп называл основателя Nvidia прекрасным человеком и говорил, что тот должен остаться во главе компании. Но 12 ноября ее совет директоров сообщил, что Хуанг покидает посты президента, гендиректора и члена совета директоров Nvidia.
Forbes оценивает персональное состояние Хуанга в $143,8 млрд. В разное время его признавали лучшим гендиректором мира по версии журналов Fortune и Economist, а также включали в список 100 самых влиятельных людей Time. В 2025 г. Хуанг стал человеком года по версии Financial Times.