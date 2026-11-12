Кожаные куртки, тату с лого Nvidia и связь со шпионкой: кто такой Дженсен Хуанг

В 2018 г. на отраслевой конференции в Сан-Хосе Хуанг заявил, что графические процессоры Nvidia за пять лет стали в 25 раз быстрее, – тем самым он опроверг широко применяемый в индустрии закон Мура. В 1965 г. один из основателей Intel Гордон Мур предложил считать, что каждые два года мощности в IT-индустрии удваиваются. Изменение темпов назвали «законом Хуанга»: каждые два года производительность графических чипов и систем искусственного интеллекта (ИИ) утраивается, гласит он.