Уиткофф утверждает, что новый раунд переговоров по Украине согласован

Кушнер назвал обсуждения в Москве «очень содержательными и подробными» и выразил надежду, что они послужат основой для следующих многосторонних дискуссий. После Москвы американские посланники отправятся в Дублин, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и проинформируют его о переговорах.