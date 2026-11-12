Уиткофф утверждает, что новый раунд переговоров по Украине согласован
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что по итогам встречи с Владимиром Путиным согласован новый раунд трехсторонних переговоров по Украине. Об этом он сообщил CNN.
«Думаю, прогресс был достигнут... Люди не верили, что нам удастся возобновить трехсторонние переговоры. Мы возобновили их и договорились о новой встрече», – сказал Уиткофф.
Встреча прошла в Кремле 12 ноября. До нее помощник президента РФ Юрий Ушаков провел предварительные консультации с Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, но, по его словам, на этом этапе договоренностей выработано не было.
Кушнер назвал обсуждения в Москве «очень содержательными и подробными» и выразил надежду, что они послужат основой для следующих многосторонних дискуссий. После Москвы американские посланники отправятся в Дублин, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и проинформируют его о переговорах.
10–11 ноября в Абу-Даби прошел двухдневный раунд переговоров России, США и Украины. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, провели сверку позиций и заявили о наличии основы для дальнейшей работы. Глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что стороны «приблизились к достижению мира».