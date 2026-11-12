Путин открыл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта
Президент России Владимир Путин открыл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.
Путин поручил к лету 2027 г. утвердить концепцию развития массового спорта в Росии.
В прошлый раз Путин проводил заседание Совета по развитию физической культуры и спорта 6 ноября 2025 г. Тогда участники обсуждали развитие детско-юношеского спорта. Президент заявил о необходимости обеспечить бесплатное участие детей в соревнованиях, на которых присваиваются спортивные разряды, а также призвал оценивать эффективность занятий спортом не только по числу занимающихся, но и по их влиянию на здоровье и развитие детей.