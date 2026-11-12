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Шадаев: более 90% отечественных IT-компаний активно внедряют ИИ

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Прогноз о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в России позитивный. Более 90% отечественных IT-компаний внедряют ИИ. Об этом на CNews Forum 2026 заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Мы видим супердинамику: многие наши крупные компании сейчас активно внедряют генеративную разработку. Мы даже создали совет в Минцифры, который должен какие-то общие практики и методологии выработать», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Тем не менее министр сказал, что пока на рынке отсутствуют принципиально новые продукты, сгенерированные с помощью ИИ. Он объяснил это тем, что сейчас модели в большей степени применяются для прототипирования, для отработки гипотез. Также Шадаев отметил, что большая часть кода пока пишется зарубежными моделями, однако отставание РФ от глобальных моделей в данном направлении составляет от шести месяцев до года.

6 октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что внедрение обязательного отечественного ИИ будет проходить с переходным периодом. Он отметил, что российские власти будут определять, когда возможно использование исключительно суверенных моделей ИИ, если речь идет о критически значимой инфраструктуре.

12 ноября Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства предложил внести правки в регулирование использования ИИ. Поправки синхронизируют положения закона № 243-ФЗ и части четвертой Гражданского кодекса (ГК). Данный закон позволяет обучать суверенные и национальные фундаментальные модели ИИ без согласия правообладателей.

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