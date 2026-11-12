Шадаев: более 90% отечественных IT-компаний активно внедряют ИИ

Тем не менее министр сказал, что пока на рынке отсутствуют принципиально новые продукты, сгенерированные с помощью ИИ. Он объяснил это тем, что сейчас модели в большей степени применяются для прототипирования, для отработки гипотез. Также Шадаев отметил, что большая часть кода пока пишется зарубежными моделями, однако отставание РФ от глобальных моделей в данном направлении составляет от шести месяцев до года.