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Армия России поразила два сухогруза ВСУ с вооружением в Черном море

Татьяна Мозолевская

В течение дня в акватории Черного моря поражены два сухогруза с вооружением и военным имуществом ВСУ, сообщило Минобороны России.

Отмечается, что российские военные нанесли удары беспилотниками.

Один из сухогрузов был поражен в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, второй – в порту Черноморск Одесской области.

12 ноября вооруженные силы (ВС) России поразили в Киевской области промышленное предприятие Кузьминцы (завод «Кератем»), производящее компоненты для твердого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет.

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