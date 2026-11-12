Армия России поразила два сухогруза ВСУ с вооружением в Черном море
В течение дня в акватории Черного моря поражены два сухогруза с вооружением и военным имуществом ВСУ, сообщило Минобороны России.
Отмечается, что российские военные нанесли удары беспилотниками.
Один из сухогрузов был поражен в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, второй – в порту Черноморск Одесской области.
12 ноября вооруженные силы (ВС) России поразили в Киевской области промышленное предприятие Кузьминцы (завод «Кератем»), производящее компоненты для твердого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет.